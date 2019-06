Aktien Schweiz Eröffnung: Fester Start vor Pfingsten - Warten auf US-Job-Daten

Von den Arbeitsmarktdaten erhoffen sich die Marktteilnehmer Aufschluss über die US-Wirtschaft. In den vergangenen Sitzungen hatte Fed-Chef Jerome Powell signalisiert, dass die Notenbank eingreifen wird, sollte dies die wirtschaftliche Entwicklung notwendig machen. Er hatte damit Zinssenkungsspekulationen angeheizt, was den Märkten Schub gab. Am Vortag hatte die Europäische Zentralbank wie erwartet ihre Billiggeld-Politik bestätigt und ausserdem den Zeitpunkt für eine mögliche Zinserhöhung auf der Zeitachse nach hinten verschoben.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 09.15 Uhr um 0,61 Prozent höher auf 9'741,14 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt 0,73 Prozent auf 1'490,01 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,55 Prozent auf 11'765,78 Zähler. Alle 30 SLI-Titel werden zu höheren Kursen gehandelt.

An der Spitze stehen die Aktien von AMS (+3,6%), die zuletzt wieder etwas stärker unter den Sorgen im Zusammenhang mit dem Handelsstreit gelitten haben.

Gesucht sind die Aktien der UBS (+0,7%). Die Grossbank hat ihre Pläne für ein Joint Venture mit der japanischen Bank Sumitomo Mitsui Trust in der Vermögensverwaltung bestätigt. An dem Gemeinschaftsunternehmen werde die UBS 51 Prozent halten.

Swiss Re (+1,1%) ziehen ebenfalls an. Der Rückversicherer macht beim Börsengang der Tochter ReAssure vorwärts. Die Gesellschaft soll in London an die Börse gehen. Das dafür nötige Registrierungsdokument werde heute veröffentlicht, teilte Swiss Re mit. Sollte der Börsengang erfolgen, will Swiss Re - wie bekannt - den Anteil auf unter 50 Prozent von derzeit 75 Prozent senken.

Dem Markt hinterherhinken die Anteile der Swisscom (+0,1%), des Liftherstellers Schindler (+0,1%) sowie des Pharmariesen Novartis (+0,1%).

pre/kw

(AWP)