Aktien Schweiz Eröffnung: Festere Kurse nach starken China-Daten

Trotz allen Optimismus verhalten sich die Anleger vorsichtig. Am Freitag fand an der Wall Street nur eine verkürzte Sitzung statt. Daher sei die Vorgabe mit Vorsicht zu geniessen. Ausserdem werden im Laufe der Woche zahlreiche Konjunkturzahlen veröffentlicht, von denen die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag grösste Aufmerksamkeit erfahren dürften.

Der SMI steigt bis um 09.20 Uhr um 0,37 Prozent auf 10'532,47 Punkte. Der 30 Werte zählende SLI legt 0,30 Prozent zu auf 1'616,58 und der umfassende SPI um 0,34 Prozent auf 12'719,68 Zähler. 22 der 30 SLI-Titel gewinnen und 6 verlieren an Wert. ABB und Geberit sind unverändert.

Ein klarer Trend ist nicht ersichtlich. An die Spitze der Gewinner setzen sich die Aktien des Pharmazulieferers Lonza (+0,9%), gefolgt vom Halbleiterhersteller AMS (+0,8%) und dem Assetmanager Partners Group (+0,6%).

Die defensiven Schwergewichte Novartis (+0,6%), Nestlé (+0,6%) und Roche (+0,5% auf 309,70 Fr.) sind ebenfalls gefragt.

Bei Roche dürften positive Studiendaten und eine Kaufempfehlung helfen. Die japanische Tochter Chugai Pharmaceutical hat weitere Studiendaten zum Produktkandidaten Satralizumab publiziert. Zudem hat Barclays das Kursziel für den "Bon" auf 350 von 325 Franken angehoben.

Die Grossbanken Credit Suisse und UBS (je +0,2%) sind zusammen mit den Zyklikern LafargeHolcim, Logitech und Kühne+Nagel mit Gewinnen von je rund 0,3% im Mittelfeld a.

Am Ende der Tabelle stehen die Aktien des Uhrenproduzenten Swatch (-0,4%), des Chemiekonzerns Clariant (-0,3%) und der Inspektionsfirma SGS (-0,3%).

Am breiten Markt fallen die Cosmo-Aktien um 2,4 Prozent. Die Pharmafirma weitet die Vertriebsvereinbarung mit Medtronic für das Koloskopiemittel Elview aus. Diese erstreckt sich laut Mitteilung vom Montag neu auf sämtliche Länder der Welt mit Ausnahme von Japan und Kanada. Händler sprechen von Gewinnmitnahmen nach dem starken Lauf in der Vorwoche.

Dottikon (+6,7%) setzen den Höhenflug, der nach der Veröffentlichung des Halbjahresberichts am Freitag eingesetzt hatte, fort und erreichen mit 600 Franken den höchsten Kurs seit mehr als einem Jahr.

pre/uh

(AWP)