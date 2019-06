Aktien Schweiz Eröffnung: Freundlich - G20-Gipfel und Handelsstreit dominieren

Der Schweizer Aktienmarkt legt am Donnerstag im frühen Handel zunächst zu. Allerdings halten sich die Ausschläge eher in Grenzen. Dies dürfte an dem bevorstehenden G20-Gipfel liegen, der am morgigen Freitag im japanischen Osaka beginnt. Bei dem diesjährigen Treffen der wichtigsten Wirtschaftsnationen spielt der US-chinesische Handelsstreit eine zentrale Rolle.