Aktien Schweiz Eröffnung: Freundlich - Oerlikon nach Zahlen stark

So belasten derzeit die von den USA wieder eingeführten Sanktionen gegen den Iran das Sentiment höchstens leicht. US-Präsident Donald Trump will damit "maximalen wirtschaftlichen Druck" auf Iran ausüben. Die EU wiederum ist gegen die Sanktionen, denn sie will die europäischen Unternehmen davor schützen und das Atomabkommen mit dem Iran retten. Irans Präsident Hassan Ruhani seinerseits bekräftigte am Montagabend, dass der Iran am Atomabkommen festhalten wolle.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.15 Uhr 0,05 Prozent höher bei 9'154,32 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legt 0,10 Prozent auf 1'497,29 Punkte zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,09 Prozent auf 10'902,53 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 18 höher, 10 tiefer und 2 unverändert.

Die grössten Gewinne verzeichnen derzeit mit Zurich (+0,7%), Credit Suisse (+0,6%) und UBS (+0,4%) einige Finanzwerte. Zurich wird den Halbjahresbericht am kommenden Donnerstag vorlegen, genau wie Adecco. Die Aktien des Arbeitsvermittlers sind mit einem Minus von 0,1 Prozent aber unauffällig.

Etwas deutlicher gesucht sind zudem ABB (+0,6%) oder Swatch (+0,5%). Aryzta (+0,1%) holen noch kaum etwas von den am Vortag erlittenen Verlusten von knapp 9 Prozent auf.

Am meisten unter Druck stehen SGS (-1,3%), welche von enttäuschenden Zahlen des Konkurrenten Intertek zurückgebunden werden, sowie Dufry (-0,7%) und Swisscom (-0,4%). Etwas gebremst wir der Gesamtmarkt von den verhalten startenden Novartis, Nestlé (je -0,1%) und Roche (-0,3%).

Im breiten Markt fallen Oerlikon (+11%) nach der Publikation von Quartalszahlen auf. Diese sind zwar wegen des kürzlich erfolgten Verkaufs der Getriebesparte nur bedingt mit den Vorjahreszahlen vergleichbar. Für die zwei Divisionen, deren Geschäft fortgeführt wird, hat das Unternehmen aber den Ausblick für das Gesamtjahr erhöht, was in Marktkreisen gut ankommt.

Galenica (-2,4%) geben dagegen nach zurückhaltend kommentierten Ergebnissen nach.

cf/kw

(AWP)