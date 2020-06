Aktien Schweiz Eröffnung: Freundliche Tendenz vor US-Arbeitsmarktbericht

Der Schweizer Aktienmarkt nimmt am Freitag nach einem verhaltenen Start im frühen Geschäft den Aufwärtstrend wieder auf. Händler schliessen aber nicht aus, dass bis zur Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktzahlen um 14.30 Uhr die Käufe noch nachlassen könnten. Wegen der Coronavirus-Pandemie dürfte die Arbeitslosenquote erneut deutlich gestiegen sein. Analysten rechnen mit einer Quote von etwa 20 Prozent nach 14,7 Prozent im April. Die am Vortag veröffentlichten wöchentlichen Neuanträge auf Arbeitslosenhilfe zeigten zwar einen Rückgang, der aber weniger stark als geschätzt ausgefallen war.