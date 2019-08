Aktien Schweiz Eröffnung: Freundlicher Start - AMS unter Druck

US-Präsident Donald Trump hatte am Freitag erklärt, die USA seien nicht bereit, ein Handelsabkommen mit China abzuschliessen und die USA hätten keine andere Wahl als das zu tun, was sie derzeit machen würden. Zudem sagte er, die Gespräche mit China im September könnten abgesagt werden. Darauf waren die US-Aktien laut Marktteilnehmern leicht abgerutscht. Hierzulande stehen ABB und AMS nach Unternehmensnews im Fokus.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 9.15 Uhr um 0,88 Prozent im Plus bei 9'835,56 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legt 0,91 Prozent auf 1'495,32 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,76 Prozent auf 11'960,15 Zähler zu. Von den 30 SLI-Titeln stehen bis auf AMS alle im Plus.

Diese brechen mit aktuell -9,0 Prozent massiv ein. Der Sensorenhersteller macht einen neuen Versuch zur Übernahme des deutschen Lichttechnik-Konzerns Osram und will sich den Kauf insgesamt rund 4 Milliarden Euro kosten lassen. Die Österreicher hatten bereits zu einem früheren Zeitpunkt mit einer Übernahme geliebäugelt. Geplant ist die Schaffung eines weltweiten Anbieters von Sensorlösungen und Photonik. Die Finanzierung der Übernahme sei mit einer Brückenfinanzierung von 4,2 Milliarden Euro durch die Grossbanken HSBC und UBS abgesichert. Ausserdem will AMS über eine Kapitalerhöhung frische Mittel im Umfang von 1,5 Milliarden Franken aufnehmen.

Händler äussern sich skeptisch zur Übernahme. Dies sorge für viele Unsicherheiten und erhöhe die ohnehin schon grosse Verschuldung weiter. Zudem komme eine Kapitalerhöhung wegen der Verwässerung bei den Aktionären nie gut an, heisst es im Handel.

Der Elektrotechnikkonzern ABB (+3,3%) erhält mit Björn Rosengren einen neuen Konzernchef. Er wird ab März 2020 die Industriegruppe führen. Rosengren kommt vom Technologiekonzern Sandvik und folgt auf Ulrich Spiesshofer, der unlängst zurückgetreten war. Die beiden Grossinvestoren Cevian und Investor begrüssen die Wahl von Rosengren. Rosengren sei ein sehr fähiger Konzernchef, kommentierte JPMorgan.

Zulegen können ausserdem Vifor (+1,7%). Händler erwähnen den guten Zwischenbericht, den der Arzneimittelhersteller in der vergangenen Woche publiziert habe. Ausserdem profitiere die Aktie von einem positiven Kommentar eines Geldberaters in der Wochenendpresse.

Auch die Aktien der Pharmariesen Roche (+0,9%) und Novartis (+1,0%) legen zu. Die Mitteilung, dass die Novartis-Tochter Sandoz in Patentstreitigkeiten bezüglich des Biosimilars Erelzi eine Niederlage erlitten hat, findet damit keinen negativen Niederschlag im Aktienkurs. Der District Court of New Jersey hat gegen das entsprechende Sandoz-Produkt zum Referenzmedikament Enbrel (Etanercept) des US-Konkurrenten Amgen entschieden. Sandoz wird Berufung gegen das Urteil einlegen. Dies komme nicht ganz unerwartet und sei daher nicht kursnegativ, heisst es.

