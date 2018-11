Aktien Schweiz Eröffnung: Freundlicher Start in die Handelswoche erwartet

Der Schweizer Aktienmarkt hat die neue Handelswoche mit deutlichen Kursgewinnen begonnen. Von Händlerseite heisst es, der Markt sei hin- und hergerissen zwischen schwächeren US-Vorgaben und einer Zwischenerleichterung über einen geordneten Brexit. Wie es am Markt heisst, sorge die Hoffnung auf starke Konsumausgaben am Black Friday und am heutigen Cyber Monday für etwas Rückenwind.