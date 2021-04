Aktien Schweiz Eröffnung: Freundlicher Start nach Fed-Protokollen

Der Schweizer Aktienmarkt legt am Donnerstag im frühen Handel leicht zu. Die Stimmung sei nach wie vor gut, heisst es am Markt. Gemäss dem am Vorabend veröffentlichten Protokoll der jüngsten Sitzung des Offenmarktausschusses (FOMC) will die US-Notenbank Fed an der lockeren Geldpolitik festhalten, auch wenn sich die Wirtschaft rasch erholt.