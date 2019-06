Aktien Schweiz Eröffnung: Freundlicher Wochenauftakt - warten auf US-Notenbank

Die Schweizer Börse startet mit freundlichen Kursen in die neue Woche. Zinshoffnungen nähren den Optimismus, heisst es am Markt. Händler verweisen auf die USA, wo am Freitag Konjunkturdaten der Hoffnung auf eine baldige Senkung der Leitzinsen durch die Notenbank Fed neue Nahrung gegeben hätten. Am Markt werden nun bis Ende Jahr bis zu drei Zinssenkungen durch die US-Notenbank (Fed) erwartet.