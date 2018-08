Aktien Schweiz Eröffnung: Freundlicher Wochenstart

Die Ansteckungsgefahr durch die Türkei-Krise insbesondere auf die Eurozone sei zwar gering, heisst es in einem Kommentar der Zürcher Kantonalbank zur Einschätzung der Aktienmärkte. Das Thema bleibe aber auf der Agenda und die Risiken für die weitere Entwicklung der Aktienmärkte hätten weiter zugenommen. Andererseits seien die fundamentalen globalen Wirtschaftsdaten immer noch als gut einzustufen und im handelspolitischen Konflikt zwischen den USA und China gebe es gewisse Hoffnungsschimmer. So will im Verlauf der Woche China eine Delegation nach Washington schicken, um den Konflikt zu entschärfen.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.15 Uhr 0,27 Prozent höher bei 9'028,21 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt 0,34 Prozent auf 1'470,95 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,25 Prozent auf 10'748,54 Punkte.

Am meisten gesucht sind im frühen Geschäft Vifor Pharma (+1,2%). Dahinter folgen mit einem Plus von je 0,7 Prozent mit CS, Julius Bär und Swiss Re drei Finanzwerte sowie mit ABB, Logitech und Sika drei konjunktursensitive Aktien.

Adecco (+0,3%) fallen im Mittelfeld nach einer leichten Kurszielsenkung durch HSBC mit bestätigter Einstufung "Buy" kaum auf.

Am Tabellenende finden sich Aryzta (-1,5%) sowie die defensiven Swisscom (-0,3%), Novartis (-0,1%) und Roche (+0,2%) oder auch Sonova (-0,1%). Letztere würden von einer Abstufung durch eine Bank etwas gebremst, hiess es im Handel.

Im breiten Markt legen Straumann (+0,2%) in etwa mit dem Gesamtmarkt zu. Einer Aufstufung auf "Buy" von "Hold" durch die deutsche Commerzbank, bei einem markant erhöhte Kursziel von 900 Franken steht eine Neueinschätzung durch JPMorgan gegenüber. Das amerikanische Institut hat das Kursziel auf 650 von 480 Franken ebenfalls massiv erhöht, liegt damit aber immer noch deutlich unter dem aktuellen Kurs von 780 Franken. Entsprechend empfiehlt die amerikanischen Bank den Titel auch weiterhin mit "Underweight"

Metall Zug ziehen nach Semesterzahlen um 1,2 Prozent an.

cf/ra

(AWP)