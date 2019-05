Aktien Schweiz Eröffnung: Gegenbewegung sorgt für Kursgewinne

Und dort hat die US-Regierung in der Nacht auf Dienstag für eine gewisse Entspannung gesorgt. Nachdem US-Präsident Donald Trump den chinesischen Netzwerkausrüster und Smartphone-Hersteller Huawei mit Sanktionen von wichtigen Technologien abgeschnitten hat, hat das US-Handelsministerium nun eine Frist eingeführt. Ab sofort gelte für 90 Tage eine Regelung, die einige Geschäfte mit Huawei erlaube, teilte die Behörde mit. Zudem wirft die an diesem Wochenende anstehende Europawahl ihre Schatten voraus. Sollten die eurokritischen und rechtspopulistischen Parteien deutliche Stimmengewinne verbuchen, dürfte die für weitere Verunsicherung sorgen.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt gegen 09.15 Uhr 0,50 Prozent auf 9'630,33 Punkte hinzu. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) zieht um 0,72 Prozent an auf 1'488,14 Zähler, und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,50 Prozent auf 11'636,34 Punkte. Von den 30 Top-Werte gewinnen 27 hinzu, Geberit und Givaudan sind unverändert, während lediglich Richemont (-0,1%) etwas nachgeben.

Angeführt werden die Kurstafeln von Aktien wie Sonova, Temenos und AMS. Bei Sonova (+4,1%) greifen Investoren nach den vorgelegten Jahreszahlen zu. Der Hörgerätehersteller blickt nach guten Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr relativ zuversichtlich in die Zukunft.

Temenos (+3,7%) wiederum profitieren von den neu genannten Mittelfristzielen, die der Bankensoftwarespezialist im Vorfeld seines Investorentages publiziert hat. AMS (+3,6%) machen einen Teil ihres 13-prozentigen Kurseinbruchs vom Montag wett.

Mit Adecco, Logitech und Julius Bär ziehen vor weitere Werte an, die am Vortag am deutlichsten gefallen waren. Sie gewinnen zwischen 1,3 und 1,0 Prozent hinzu.

hr/rw

(AWP)