Aktien Schweiz Eröffnung: Gehalten nach freundlichem Wochenstart

Die Impulse zum Handelsstart sind dabei rar und wenn denn schon in der Tendenz negativ. So ist nach wie vor nicht absehbar, wie es mit dem Brexit weitergehen wird. Das britische Parlament wird erst am 11. Dezember über die Vereinbarung mit der EU abstimmen. Zudem lastet auf der Stimmung der erneute Schwenker des US-Präsidenten im Handelsstreit mit China. Nach versöhnlicheren Tönen zuvor, hat Donald Trump den Druck auf den Handelspartner wieder erhöht. Er trifft seinen chinesischen Amtskollegen Xi Jingping am Wochenende am Rande des G20-Gipfels in Buenos Aires.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt gegen 09.15 Uhr 0,06 Prozent auf 8'936,65 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verliert derweil 0,11 Prozent auf 1'385,32 Zähler, während der breite Swiss Performance Index (SPI) mit 0,06 Prozent auf 11'364,12 Zähler knapp im Plus liegt.

Zu den Gewinnern im frühen Handel zählen neben Sonova und Nestlé (je +0,7%) auch Swiss Re (+0,5%). Die Deutsche Bank hat am Morgen sowohl das Kursziel als auch das Rating erhöht. Die Empfehlung lautet jetzt auf "Buy" nach zuvor "Hold".

Deutlicher dagegen sind die Einbussen bei den Verlierern. So büssen die Banktitel Credit Suisse 1,7 Prozent, UBS 1,0 Prozent und Julius Bär 0,7 Prozent ein. Morgan Stanley hat für die Grossbankenwerte jeweils das Kursziel gesenkt, für CS zudem auch das Rating.

Ebenfalls mit Abschlägen nach einer Rating-Senkung starteten Geberit in den Handeln (-0,7%). Credit Suisse empfiehlt neu "Neutral" nach zuvor "Outperform".

lie/ys

(AWP)