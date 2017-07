Aktien Schweiz Eröffnung: Gewinne auf breiter Front

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag mit Gewinnen auf relativ breiter Front gestartet, wobei sich die Avancen insgesamt aber in Grenzen halten. Der Leitindex SMI steuert nun wieder Kurs Richtung 9'000 Punkte, unter die er in den vergangenen Tagen unter anderem aufgrund des starken Zinsanstiegs gerutscht war. Schub geben neben einigen Zyklikern erneut die Grossbankenwerte. Damit hält auch hierzulande eine risikofreudige Investorenstimmung Einzug, nachdem bereits die wichtigsten Aktienmärkte Asiens zu Wochenbeginn zulegen konnten. Frischen Wind brachten am Freitag die US-Arbeitsmarktdaten, die auch an der Wall Street zu Kursanstiegen geführt hatten.