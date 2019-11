Aktien Schweiz Eröffnung: Gewinne schmelzen nach festem Start ab

Die Schweizer Börse präsentiert sich am Donnerstag in guter Stimmung. Nach einem festen Start, bei dem der Leitindex ein neues Rekordhoch erreicht, verliert der Markt etwas an Schwung. Die Einigung der USA mit China auf eine schrittweise Reduzierung der gegenseitig erhobenen Strafzölle sorgt laut Händlern zwar für Zuversicht. Bis zu einem definitiven Abkommen dürfte aber wohl ein Rest Unsicherheit übrigbleiben. "Wir wurden zudem schon mehr als einmal enttäuscht", sagt ein Händler. Daher könnten trotz der guten Nachrichten und wegen des hohen Kursniveaus Gewinnmitnahmen nach dem Motto 'sell on good news' nicht ausgeschlossen werden, sagt ein Händler. "Aber eigentlich müsste der Weg nun doch frei sein für ein Jahresend-Rally", sagt ein anderer Börsianer.