Aktien Schweiz Eröffnung: Gewinnmitnahmen - Richemont nach Zahlen unter Druck

Der Schweizer Aktienmarkt startet am Donnerstag mit Verlusten auf breiter Front in den Handelstag. Nach dem starken Lauf des SMI über die vergangenen Börsentage bis in die Nähe der Marke von 10'500 bringen die Investoren die Gewinne vorerst ins Trockene. Gebremst wird der Elan der letzten Tage auch von verschiedenen Konjunkturdaten aus China. Dort ist die Wirtschaft im zweiten Quartal zwar stärker gewachsen als erwartet, Erhebungen zum Detailhandel deuten aber auf eine nach wie vor herrschende Zurückhaltung der Konsumenten. Die Börsen in Asien notieren denn auch durchs Bank klar im negativen Bereich.