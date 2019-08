Aktien Schweiz Eröffnung: Gewinnmitnahmen und Handelsstreit drücken auf SMI

So wurde im US-chinesischen Handelskonflikt über Nacht ein weiteres Kapitel aufgeschlagen. Laut Medienbericht sollen US-Unternehmen weiterhin keine Lizenzen erhalten, um die Geschäfte mit dem chinesischen Technologiekonzern Huawei wieder aufzunehmen. Zudem geht in Italien das politische Ränkespiel in die nächste Runde. Die Populisten-Allianz aus rechter Lega und Fünf-Sterne-Bewegung ist nach nur 14 Monaten an der Macht gescheitert. Innenminister und Lega-Chef Matteo Salvini fordert eine Neuwahl. An der Börse wird die Wahrscheinlichkeit von Neuwahlen als Risiko eingestuft.

Der Swiss Market Index (SMI) tritt gegen 9.15 Uhr mit einem Minus von 0,05 Prozent auf 9'746,24 Punkte auf der Stelle. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verliert 0,14 Prozent auf 1'482,98, während der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,10 Prozent steigt auf 11'883,86 Zähler. Von den 30 SLI-Titeln fallen 19 zurück, zehn legen zu und SGS sind unverändert.

Die Gewinnerliste wird vom Hörsystem-Hersteller Sonova (+2,1%) angeführt. Mit Zurich (+0,6%) und Vifor (+0,5%) folgen die beiden grössten Gewinner vom Vortag. Beide hatten am Donnerstag mit den Berichten über den jüngsten Geschäftsverlauf positiv überrascht. Das Pharmaunternehmen Vifor hat dafür am Morgen ein paar Kurszielerhöhungen geerntet.

Dagegen trennen sich Anleger einmal mehr von den Aktien der beiden Grossbanken CS (-1,2%) und UBS (-1,1%). Die zunehmenden Rezessionsängste sorgen zugleich dafür, dass der Markt verstärkt auf Interventionen der grossen Notenbanken hofft und dass diese die Zinsen lange niedrig halten. Den Banken erschwert das die Geschäfte.

hr/kw

(AWP)