Aktien Schweiz Eröffnung: Gewinnmitnahmen werden von Pharmas aufgefangen

Der Schweizer Aktienmarkt gibt am Donnerstag im frühen Geschäft minim nach. Nach dem Rally der zweiten Mai-Hälfte und dem sehr starken Start in den Juni kommt es auf breiter Front zu Gewinnmitnahmen. Grössere Verluste des Gesamtmarktes werden von den gesuchten Pharmaschwergewichten allerdings verhindert. Die Stimmung habe nach den zuletzt besser als befürchtet ausgefallenen Konjunkturdaten aus den USA und den robusten Signalen aus China nicht grundsätzlich gedreht, hiess es am Markt. Angesichts der Unruhen in den USA, den Spannungen zwischen den USA und China oder den politischen Unwägbarkeiten in Hongkong sei aber doch auch etwas Vorsicht angebracht.