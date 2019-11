Aktien Schweiz Eröffnung: Handelsstreit belastet Kurse auf breiter Front

Der Schweizer Aktienmarkt tritt am Donnerstag den Rückzug an. Die Aussichten auf eine Teileinigung im US-chinesischen Handelsstreit noch in diesem Jahr schwänden zusehends, heisst es am Markt. Dies trübe die Stimmung merklich ein. "Es würde mich nicht wundern, wenn die Anleger nach dem ewigen Hin und Her im Handelsstreit allmählich resignieren und das Handtuch schmeissen", sagt ein Händler. Der Markt sei nach wie vor nahe seinem Allzeithoch, was Gewinnmitnahmen zudem erleichtere, so ein anderer Händler.