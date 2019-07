Aktien Schweiz Eröffnung: Höhenflug dauert an - Schwergewichte gesucht

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch im frühen Geschäft etwas fester. Der SMI setzt damit seinen Höhenflug fort, nachdem er am Vortag zum ersten Mal über 10'000 Punkten geschlossen hatte. Bliebe der Leitindex bis zum Schluss im positiven Terrain, wäre es der fünfte Tag in Folge mit steigenden Kursen. Getragen wird der Gesamtmarkt insbesondere von den leicht positiven Schwergewichten. In Marktkreisen wird mangels impulsgebender Nachrichten aber eher mit einem ruhigen Handelstag gerechnet.