Aktien Schweiz Eröffnung: Höhenflug hält an - SMI auf Rekordhoch

Das Geschäft dürfte nach den Weihnachtsfeiertagen und an der zweitletzten Sitzung im zu Ende gehenden Jahr aber in ruhigen Bahnen verlaufen. "Viele Marktteilnehmer sind gar nicht mehr am Markt", sagt ein Händler. In Schweiz und in weiten Teilen Europa geht der Handel an den Kapitalmärkten nach den Weihnachtsfeiertagen erst heute wieder los. In den USA startete das Geschäft hingegen schon am Donnerstag wieder.

Der Leitindex SMI notiert gegen 09.16 Uhr um 0,19 Prozent höher bei 10'745,08 Punkten. Der die 30 wichtigsten Werte beinhaltende SLI steigt um 0,24 Prozent auf 1'650,96 und der breite SPI um 0,16 Prozent auf 12'978,74 Zähler. Von den 30 SLI-Werten gewinnen 22 hinzu und 7 geben nach. LafargeHolcim sind unverändert.

Die Kursausschläge halten sich mit meist unter einem Prozent nach oben und unten in Grenzen.

Im Aufwind sind die Aktien von Swatch (+1,1%) und Richemont (+0,7%), denen die Hoffnung im Handelsstreit Unterstützung gibt.

Gefragt sind auch die Aktien der Grossbanken Credit Suisse (+0,7%) und UBS (+0,7%). Julius Bär verlieren dagegen 0,2 Prozent.

Schwächer sind zudem Ams (-0,4%), Sonova (-0,4%), Swisscom (-0,2%), Alcon (-0,1%) und Nestle (-0,1%).

Für Gesprächsstoff sorgt am breiten Markt Dätwyler (+3,0%). Der Mischkonzern konzentriert sich auf das margenstarke Dichtungsgeschäft.

Zur Rose gewinnt 0,6 Prozent. Die Versandapotheke hat die Kaufpreiszahlung für die Übernahme von Medpex durch die vorzeitige Entrichtung des Earn-out von insgesamt 39 Millionen Euro vorzeitig abgeschlossen.

pre/ra

(AWP)