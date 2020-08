Aktien Schweiz Eröffnung: Höher dank guter China-Daten

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag mit etwas höheren Kursen eröffnet. Vor allem positive Signale aus der chinesischen Wirtschaft treiben laut Händlern die Aktienmärkte zu Beginn der neuen Woche an. Ein Stimmungsbarometer für den Dienstleistungssektor stieg dort auf ein Hoch seit Januar 2018. In der Industrie habe die Stimmung zwar etwas nachgelassen, die Komponente der Neuaufträge liefere aber ein Zeichen für eine anhaltende wirtschaftliche Erholung, meinte ein Analyst dazu.