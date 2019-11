Aktien Schweiz Eröffnung: Im Aufwind - Hoffnung auf Einigung im Zollstreit

Neue Hoffnung auf eine Einigung im US-chinesischen Handelskonflikt verleiht der Schweizer Börse am Freitag Rückenwind. Händler hoffen, dass die Anschlusskäufe im weiteren Verlauf nicht versiegen. Allerdings könnten Zweifel an einem erfolgreichen Abschluss eines Teilabkommens aufkommen, was dann wieder zu Gewinnmitnahmen führen könnte, heisst es am Markt.