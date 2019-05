Aktien Schweiz Eröffnung: Im Aufwind - Ruhiger Tag erwartet

Die Schweizer Börse zieht zum Wochenbeginn an. Positive Vorgaben aus den USA und aus Japan ermuntern laut Händlern die Anleger zu Käufen. Sie hofften, dass es in dem Handelsstreit der USA mit China doch noch zu einer Einigung kommt, nachdem sich US-Präsident Donald Trump diesbezüglich am Freitag noch etwas versöhnlicher geäussert habe. "Früher oder später wird es eine Einigung geben", so ein Händler. Doch bis dahin dürfte der Handelsstreit das dominierende Thema bleiben.