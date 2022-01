Aktien Schweiz Eröffnung: Im Aufwind - SMI nimmt Rekordlauf wieder auf

Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Montag fester. Händler begründen die steigenden Kurse zum einen mit der Zuversicht der Anleger bezüglich der konjunkturellen Entwicklung im neuen Jahr. Zudem fliesse jeweils zum Jahresanfang viel Liquidität in die Märkte, die angelegt werden wolle. Ob die Gewinne gehalten oder gar ausgebaut werden könnten, hänge nun aber davon ab, ob Anschlusskäufe einsetzten, heisst es weiter. Entscheidend dafür seien auch die Konjunkturdaten, die im Laufe des Tages veröffentlicht werden. So werden in Europa, in der Schweiz und in den USA die Einkaufsmanagerindizes publiziert, die Hinweise zur Stimmung in der Wirtschaft geben.