Aktien Schweiz Eröffnung: Im frühen Handel wenig verändert - ABB im Plus

Die Schweizer Börse zeigt sich am Mittwoch im frühen Geschäft wenig verändert. Der Leitindex SMI pendelt in den ersten Minuten um das Niveau vom Vortag auf und ab. Nach dem jüngsten kräftigen Kursanstieg sei der Markt auf Konsolidierungskurs eingeschwenkt, sagen Händler. Die anhaltende Ausbreitung des Coronavirus sei weiterhin ein wichtiges Thema, da die Zahl der nachgewiesenen Infektionen und Toten in China weiter gestiegen ist. Chinesische Experten rechnen erst in rund zwei Wochen mit einem Höhepunkt der Infektionswelle.