Aktien Schweiz Eröffnung: Im Plus - Nestlé und Novartis im Fokus

Der Schweizer Aktienmarkt startet nach dem Auf und Ab der vergangenen Tage nun wieder mit moderaten Gewinnen in den Börsentag. Für Diskussionsstoff sorgen die am Vorabend veröffentlichten Protokolle der US-Notenbank Fed. Gemäss diesen haben die US-Notenbanker über eine weitere Verschärfung der Geldpolitik diskutiert. Damit dürften die Erwartungen über einen weiteren Zinsschritt in den USA im Dezember neue Nahrung erhalten, hiess es am Markt.