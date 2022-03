Aktien Schweiz Eröffnung: Investoren halten sich weiter an der Seitenlinie

Am Schweizer Aktienmarkt halten sich die Investoren auch am Dienstag zunächst eher zurück. Im Fokus steht weiterhin der Ukraine-Krieg und die Bemühungen um eine diplomatische Lösung. Mit der anhaltenden kriegerischen Auseinandersetzung zieht auch der Ölpreis wieder an. So machen sich Händler Sorgen, die EU könnte ohne Rücksicht auf die wirtschaftlichen Folgen ein Energie-Embargo gegen Russland anstreben.