Aktien Schweiz Eröffnung: Kaum verändert nach tieferer Eröffnung

Es herrsche weiterhin Unsicherheit, lautet denn auch ein Kommentar von State Street Global Advisors. Die Aktienkurse schienen sich von den Fundamentaldaten abgekoppelt zu haben, und nur wenige Unternehmen wollten sich auf die Äste hinauswagen und eine klare Guidance geben. Zudem würden Aktienrückkaufprogramme und Dividenden gekürzt. Untermauert werde die Ungewissheit von der hohen Streuung der Prognosen der Ökonomen hinsichtlich der Konjunkturdaten einschliesslich des BIP.

Der SMI notiert um 09.15 Uhr 0,11 Prozent höher bei 10'243,0 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steht unverändert bei 1'562,02 Punkten und der breite SPI legt 0,10 Prozent auf 12'758,5 Punkte zu. Von den 30 Blue Chips stehen je knapp die Hälfte im Plus und im Minus, zwei davon unverändert.

Stützend wirken sich im frühen Geschäft insbesondere die stabil bis knapp freundlich tendierenden Schwergewichte aus. Nestlé (-0,1%) büssen zwar minim an Terrain ein, Roche (+0,2%) und Novartis (+0,4%) sind dagegen leicht gesucht. Letztere erhalten von positiven Studienresultaten mit dem Wirkstoffkandidaten Asciminib bei der Behandlung von chronisch-myeloischer Leukämie etwas Rückenwind.

An der Spitze stehen derzeit allerdings Sonova sowie die Finanzwerte CS und Julius Bär (je +0,5%). Credit Suisse holen damit die Abgaben des Vortages im Anschluss an die Bekanntgabe der Reorganisationsmassnahmen in der Schweiz in etwa wieder auf.

Die grössten Einbussen erleiden Temenos (-1,0%), Partners Group (-0,7%) und Swatch (-0,5%).

Im breiten Markt fallen Emmi (+5,6%) nach starken Zahlen mit einem merklichen Gewinnsprung auf.

cf/ys

(AWP)