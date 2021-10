Aktien Schweiz Eröffnung: Kaum verändert - Swisscom nach Zahlen sehr schwach

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag mit tieferen Kursen in die Sitzung gestartet, steht mittlerweile aber kaum verändert. Damit setzt sich die Konsolidierung vom Vortag nach den vorangegangenen drei starken Oktoberwochen fort. Keine Hilfe kommt von den Börsen aus den USA, wo der Dow Jones Industrial am Mittwoch klar nachgegeben hat. Und auch in Asien tendierten die Märkte mehrheitlich deutlich tiefer. In Marktkreisen wird im Vorfeld der EZB-Sitzung mit einer gewissen Zurückhaltung der Investoren gerechnet, geprägt ist das Geschehen aber auch von zahlreichen Spezialsituationen nach Unternehmensergebnissen. Dabei fallen insbesondere Swisscom negativ auf.