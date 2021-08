Aktien Schweiz Eröffnung: Keine klare Richtung vor US-Jobdaten

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte sich zum Wochenschluss nach einem kaum veränderten Auftakt zunächst eher dahinschleppen. Wichtige Impulse werden nämlich erst am Nachmittag erwartet, wenn in den USA der Arbeitsmarktbericht für Juli veröffentlicht wird. Die Daten haben einen grossen Einfluss auf die US-Notenbankpolitik. Derzeit wird im Schnitt mit 800'000 bis knapp 900'000 neuen Stellen gerechnet. Nur bei deutlichen Abweichungen dürfte der Markt stärker auf die Zahlen reagieren. So könnten deutlich bessere Zahlen wieder neue Sorgen vor einer baldigen geldpolitischen Straffung in den USA auslösen.