Aktien Schweiz Eröffnung: Konsolidierung nach jüngsten Rekorden hält an

Die Schweizer Börse ist am Donnerstag tiefer in den regulären Handel gestartet, sie folgt damit den leichteren US-Börsen. Die Verkäufe geschehen über alle Branchen hinweg. Nach den jüngsten SMI-Rekorden sei dem Leitindex der Schwung etwas abhanden gekommen und es fehle nun an Argumenten für Anschlusskäufe, erklärten Händler.