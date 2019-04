Aktien Schweiz Eröffnung: Konsolidierung zum "Sächsilüüte"

Auch wegen des lokalen Feiertages "Sächsilüüte" in der Bankenmetropole Zürich rechnen Marktteilnehmer im Vorfeld der nächsten Berichtssaison mit einem Handel in eher ruhigen Bahnen. Mit Givaudan und Sika werden am Dienstag die ersten SMI-Unternehmen ihre Umsatzzahlen präsentieren. Im Fokus stehen diese Woche aber vor allem zwei Neukotierungen. Am Dienstag wird der Augenheilkonzern Alcon von seiner Muttergesellschaft Novartis abgespalten und gleich - anstelle von Julius Bär - in den SMI aufgenommen. Und am Freitag steht der Börsengang von Stadler Rail auf der Agenda.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 09.10 Uhr um 0,24 Prozent leichter auf 9'518,31 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) sinkt um 0,26 Prozent auf 1'471,04 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,22 Prozent auf 11'360,21 Zähler.

Julius Bär notieren 0,1 Prozent höher. Die Papiere liegen seit rund einer Woche - trotz bevorstehenden SMI-Ausschluss - gut im Markt. Hintergrund sind seit einigen Tagen kursierende Übernahmegerüchte. Julius Bär wird immer wieder mal im Berufshandel als ein potenzielles Übernahmeziel genannt. Während UBS 0,1 Prozent sinken, geben Credit Suisse um deutlichere 0,6 Prozent nach.

Swatch stehen 0,4 Prozent höher. Swatch-Chef Nick Hayek hatte der Wochenendpresse ein gewohnt zuversichtliches Interview gegeben. Die Geschäfte liefen in vielen Teilen der Welt weiterhin gut, sagte Hayek.

Die defensiven Schwergewichte Novartis (-0,3%), Roche (-0,1%) und Nestlé (-0,4%) helfen dem Gesamtmarkt hingegen nicht.

