Aktien Schweiz Eröffnung: Kraftlose Gegenbewegung - Ukraine-Krise im Fokus

Die Schweizer Aktienbörse tendiert am Freitag im frühen Handel etwas fester. Neue Hoffnung auf eine Entspannung in der Ukraine-Krise gibt laut Händlern den Kursen ein wenig Auftrieb. Gestützt wird die Bewegung von anziehenden US-Aktien-Futures. Diese drehten ins Plus, als es am Morgen hiess, dass sich US-Aussenminister Anthony Blinken und der russische Aussenminister Sergej Lawrow kommende Woche treffen wollen. Damit gewännen die Anleger jedoch lediglich etwas Zeit, die Lust an neuen Aktienkäufen sei den meisten trotzdem vergangen, von kurzfristigen Positionen mal abgesehen, heisst es in einem Kommentar von CMC Markets. Das Hin und Her, das politische Börsen ausmacht, dürfte somit noch eine Weile anhalten.