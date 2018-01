Aktien Schweiz Eröffnung: Kurseinbussen nach Rekordjagd - Anleger atmen durch

Der Schweizer Aktienmarkt legt am Mittwoch nach den am Vortag erreichten Höchstständen eine Verschnaufpause ein. Am Dienstag kletterte der Leitindex SMI erstmals in seiner Geschichte über die Schwelle von 9'600 Punkten und auch der breite SPI knackte die Marke von 11'000 Stellen zum ersten Mal. Beide Indizes fallen nun aber wieder hinter die erwähnten Marken zurück. Neue Rekorde wurden am Vorabend auch an der Wall Street erreicht, wobei sich die wichtigsten US-Indizes nach Europaschluss kaum mehr vom Fleck bewegten und so den europäischen Märkten keine klare Richtung vorgeben.