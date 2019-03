Aktien Schweiz Eröffnung: Kursgewinne - Gegenbewegung und Hoffnung stützen

Die chinesische Regierung hatte sich am Wochenende zuversichtlich über den Verlauf der Handelsgespräche mit den USA geäussert. "Die Gespräche haben substanzielle Fortschritte in einigen wichtigen Fragen gebracht", sagte Vizeunterhändler Wang Shouwen am Samstag auf einer Pressekonferenz anlässlich der Jahrestagung des Volkskongresses. "Ich bin hoffnungsvoll." Daneben dürften die Kursgewinne laut Händlern auch eine gewisse Gegenbewegung zu den Verlusten der vergangenen Woche darstellen. Konjunkturdaten und Prognosen aus der EU, den USA und China hatten Sorgen vor einem abflauenden Wachstum geschürt.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt gegen 09.20 Uhr 0,24 Prozent hinzu auf 9'290,66 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt um 0,31 Prozent auf 1'430,58 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,25 Prozent auf 11'001,30 Stellen. Von den 30 SLI-Titeln notieren 22 im Plus, fünf im Minus und drei unverändert.

Unter den Blue Chips ziehen mit Lonza (+1,3%), Vifor und Sonova (beide +0,9%) gleich mehrere Vertreter aus der Gesundheitsbranche an. Vifor Pharma stehen für diesen Donnerstag mit Zahlen auf der Agenda. Die meisten Analysten rechnen damit, dass der Konzern seine eigenen Ziele erreicht hat.

Mit etwas Abstand folgen noch Roche (+0,4%). Der Pharmakonzern hat mit zwei US-Zulassungen einen wichtigen Schritt in Richtung personalisierte Medizin gemacht. Aber auch Zykliker wie Dufry, Schindler und Swatch sind zunächst gesucht, wie die Kursgewinne zwischen 1,2 und 0,5 Prozent zeigen.

Die Anteilsscheine von Givaudan (-1,0%) sind dagegen nach einer Abstufung durch die Credit Suisse das Schlusslicht unter den Blue Chips. Die Experten begründen ihren Schritt mit einem begrenzten Aufwärtspotenzial.

Etwsa mehr Bewegung gibt es im breiten Markt. Hier fallen vor allem Tornos (+4,0%), Tecan (+2,6%), Schweiter (+2,0%) und Belimo (+1,0%) nach Zahlen auf.

