Aktien Schweiz Eröffnung: Kursgewinne - Hoffnung auch Einigung im Handelsstreit

Auslöser für die neu entfachte Hoffnung ist ein Bericht der "Financial Times" wonach die beiden grössten Volkswirtschaften der Welt die meisten Punkte geklärt haben. Offen sei derzeit vor allem noch die Frage, wie bereits eingeführte US-Zölle wieder aufgehoben werden. Alles in allem sei eine Einigung aber in Sicht. Gleichzeitig warnen Marktteilnehmer aber, dass Nachrichten, die eine konjunkturelle Verlangsamung bestätigen, jederzeit auch wieder die Kurse belasten können.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt gegen 09.20 Uhr 0,25 Prozent hinzu auf 9'560,16 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt um 0,57 Prozent auf 1'475,54 Stellen, während der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,25 Prozent höher steht auf 11'347,66 Zähler. Von den 30 SLI-Aktien gewinnen 26 hinzu und vier fallen.

Mit einem Kurssprung von 5,1 Prozent setzen AMS-Aktien ihre Kursentwicklung vom Dienstag fort. Hier hatten zuletzt Berichte über mögliche Preissenkungen für mehrere iPhone-Modelle gestützt.

Bei Vifor Pharma (+2,7%) und Julius Bär (+1,5%) sind es vor allem Analystenkommentare die stützen. Bei Vifor nimmt Goldman Sachs die Bewertung der Titel mit einer Kaufempfehlung auf. Für Julius Bär hat Morgan Stanley das Kursziel erhöht. Die Aktien der Privatbank schütteln damit die Nachricht, dass sie ab kommendem Dienstag durch die Novartis-Tochter Alcon im SMI ersetzt werden, zunächst ab.

Dass der Markt nicht noch höher steht, liegt an den drei defensiven Schwergewichten Nestlé (-0,3%), Novartis und Roche (je -0,2%). Aber auch die als defensiv geltenden Swisscom-Titel fallen mit 1,2 Prozent sehr deutlich zurück. Hier hat die UBS Rating und Kursziel wegen mangelnder Impulse gekappt.

Im breiten Markt geben Santhera mit -3,1 Prozent überdurchschnittlich nach. Das Spezialitätenpharmaunternehmen will sich weitere finanzielle Mittel beschaffen und hat sich dazu unter anderem eine syndizierte Kreditlinie gesichert.

hr/ys

(AWP)