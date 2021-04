Aktien Schweiz Eröffnung: Kursgewinne zu Ostern

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Gründonnerstag erst einmal mit Gewinnen in den Handel gestartet. Als Stütze sehen Investoren vor allem das US-Infrastrukturpaket von Präsident Joe Biden, das er am Vorabend vorgestellt hat. Zudem sorge von Datenseite her der gut ausgefallene japanische Tankan-Bericht für Unterstützung. Dieser offenbart eine Konjunkturerholung von der pandemiebedingten Krise.