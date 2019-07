Aktien Schweiz Eröffnung: Kursplus dank defensiven Schwergewichten

Auch wenn der Druck auf das Fed zu einer grossen Zinssenkung mit der noch abwartenden Haltung der EZB nachgelassen habe, blieben die Weichen aber immer noch klar auf Lockerung gestellt, relativierten Händler am Freitag. Am Berichtstag stehen nach Halbjahreszahlen Nestlé im Fokus sowie die UBS in Erwartung eines wichtigen Bundesgerichtsurteils.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt um 09.13 Uhr 0,41 Prozent auf 9'917,53 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt um 0,17 Prozent auf 1'522,98 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,45 Prozent auf 12'040,06 Zähler.

Nestlé ziehen nach Zahlen um 1,3 Prozent an. Der weltgrösste Nahrungsmittelkonzern hat im ersten Halbjahr 2019 die Umsatzerwartungen leicht verfehlt, die Jahresziele aber bestätigt. Am meisten wuchsen die Geschäfte erneut in den USA und in Brasilien. Gewinnmitnahmen im Tagesverlauf würden aber nicht überraschen, sagten Händler.

Gestützt wird der SMI auch von den anderen beiden Schwergewichten Novartis (+0,4%) und Roche (+1,2%). Letzte erhalten Sukkurs von der UBS: Deren Analysten haben die Roche-Bons auf "Buy" hochgestuft.

UBS (-1,1%) liegen bei den Finanzwerten am Ranglistenende. Denn heute befindet das Bundesgericht darüber, ob die Schweiz der französischen Steuerbehörde Namen der Inhaber und weitere Infos zu über 40'000 Konten bei der Grossbank liefern darf. Der Fall ist für den Finanzplatz von grossem Interesse.

Clariant (+0,9%) finden auf tiefem Niveau wieder Käufer. Am Vortag hatten schwache Zahlen und das Ende der Strategiepläne mit Sabic die Papiere um fast 10 Prozent nach unten geschickt. Dafür steigen Idorsia um 6,2 Prozent. Dessen Partner Janssen hat gute Ergebnisse mit einem Produktkandidaten erzielt.

Nach enttäuschenden Gucci-Zahlen sinken Swatch (-1,3%) und Richemont (-0,5%).

ra/kw

(AWP)