Aktien Schweiz Eröffnung: Kursverluste setzen sich fort

Der Schweizer Aktienmarkt knüpft am Donnerstag an seine Kursverluste zur Wochenmitte an. Am Markt wird vor allem die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed als Grund für die Zurückhaltung genannt. Aber auch das Thema Handelsstreit zwischen den USA und China ist nach den jüngsten Kommentaren von US-Präsident Donald Trump wieder höher auf der Agenda.