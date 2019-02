Aktien Schweiz Eröffnung: Leicht höher - Keine grossen Ausschläge

Bei den anderen wichtigen asiatischen Aktienmärkten waren die Kursausschläge hingegen moderat und keine klare Tendenz vorhanden. Am Nachmittag folgt dann der US-Arbeitsmarktbericht. Dieser hat jeweils das Potential, die Aktienmärkte relativ stark in die eine oder andere Richtung zu bewegen. Grundsätzlich ist die Stimmung an den Märkten aber deutlich besser geworden. Nach dem schwachen Dezember war der Januar jedenfalls ein sehr guter Börsenmonat: Der Dow Jones legte 7,2 Prozent zu, der SMI immerhin 6,4 Prozent.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt um 9.15 Uhr 0,25 Prozent auf 8'991,35 Punkte, auf Wochensicht ergibt dies ein Plus von knapp 0,8 Prozent. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) avanciert 0,29 Prozent auf 1'392,44 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,24 Prozent auf 10'539,78 Punkte. Von den Top 30 Werten legen 22 zu und Acht geben nach.

Kursbewegende Unternehmensnews gibt es bei den Blue Chips keine, entsprechend halten sich auch die Veränderungen bei den einzelnen Titeln in Grenzen. Die grössten Gewinner sind Lonza (+1,8%). Sika (+1,1%) und Temenos (+1,1%). Auf der Verliererseite stehen Logitech (-0,5%), Swisscom (-0,2%) und Vifor (-0,1%) zuoberst.

Noch einmal im Fokus stehen Swatch Group (+0,5% auf 286.60 Fr.). Die Aktie des Uhrenherstellers hatte am Vortag nach unerwartet schwachen Zahlen 6,1 Prozent eingebüsst und erholt sich damit heute etwas vom Kurssturz. Nicht überraschend haben viele Analysten ihre Kursziele (deutlich) gesenkt. Die meisten liegen mit ihren Zielen allerdings über dem aktuellen Kurs, einzig der Analyst der UBS ist mit 245 Franken sehr pessimistisch.

Im breiten Markt haben die Aktien von Bobst (-4,3%) einen schweren Stand. Der Westschweizer Verpackungsmaschinen-Hersteller hat vorbörslich eine Gewinnwarnung veröffentlicht. Über die Hälfte verlieren die Aktien des kleinen Unternehmens Air Tech. Es kämpft bekanntlich ums Überleben und hat über Verzugsfälle gegen die Hauptkreditvereinbarungen berichtet.

Gut nachgefragt sind Gurit (+2,9%). Am Vorabend hat das Industrieunternehmen seine Umsätze des letztes Jahres bekannt gegeben.

