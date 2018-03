Aktien Schweiz Eröffnung: Leicht höher - Warten auf EZB

Derweil rücken auch wieder Konjunkturdaten in den Fokus der Anleger. Am Nachmittag sollen die wöchentlichen US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe neue Indikationen für den am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktbericht liefern. Am Vortag hatten positive Daten zur Jobentwicklung im privaten Sektor (ADP) am Nachmittag zu steigenden Aktienkursen hierzulande geführt. Zudem dürfte an den Märkten vor allem auch die EZB-Sitzung am Nachmittag mit Argusaugen verfolgt werden, wobei mögliche Hinweise auf den Zeitplan für den Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik im Zentrum stehen werden.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt um 09.30 Uhr 0,33% auf 8'813,55 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) avanciert derweil um 0,25% auf 1'444,74 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,39% auf 10'213,68. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 21 im Plus und neun im Minus, letztere aber alle nur ganz knapp.

An der Nachrichtenfront ist es bei den Blue Chips relativ ruhig, für etwas Bewegung sorgen derweil Analysteneinstufungen. Klar gesucht sind etwa Sonova (+1,6% auf 151,40). Die Titel des Hörgeräte-Herstellers wurden von der UBS auf 'Neutral' mit Kursziel 150 CHF heraufgestuft. Nach der schwachen Aktienkursentwicklung nach der Zahlenvorlage für das erste Halbjahr im November widerspiegle die aktuelle Bewertung die Enttäuschungen in Bezug auf Produkteinführungen nun adäquat, meint der zuständige Analyst.

Auch Swiss Re (+0,6% auf 96,28 CHF) sind nach einer Aufstufung überdurchschnittlich gefragt. Die französische Société Générale hat das Rating für den Rückversicherer auf 'Buy' und das Kursziel auf 106 CHF erhöht. Der zuständige Analyst stützt seine grössere Zuversicht u.a. auf die Preisentwicklung in der Branche.

Bei den SMI-Schwergewichten legen Nestlé (+0,9%) deutlich zu, Novartis (+0,4%) und Roche (+0,3%) bleiben klar dahinter zurück. Am Vortag hatte es ganz anders ausgehen, da hatten die Pharmawerte klar besser performt als der Nahrungsmittel-Hersteller. News gibt's hier zu Roche: Der Pharmachef verlässt das Unternehmen per Ende Monat und wird intern ersetzt. Die ZKB spricht in einem Kommentar von einem "ungewollten Wechsel" mit Für und Wider.

Die grössten Gewinne bei den Blue Chips gehen ansonsten an Zurich (+0,4%), Lonza (+0,4%) und Logitech (+0,3%), bei den wenigen Verlieren stehen Swisscom (-0,2%) sowie SGS und LafargeHolcim (-0,1%) zuoberst.

Auch Julius Bär (-0,1% auf 59,80) sind trotz einer Kurszielerhöhung von Goldman Sachs auf 68,00 CHF leicht unter Druck. Der Vermögensverwalter hat vorbörslich zudem über ein Joint Venture mit der thailändischen Siam Commercial Bank berichtet, mit dem Wealth Management Dienstleistungen für reiche Kunden im Königreich angeboten werden sollen.

Im breiten Markt stehen einige Small- und Midcaps im Fokus, die am Vorabend oder am Morgen ihre Geschäftszahlen 2017 bzw. einen Ausblick auf 2018 präsentiert haben. Hier sticht vor allem Schmolz+Bickenbach (+9,9%) sehr positiv hervor. Nach einem guten ersten Halbjahr und einem enttäuschenden dritten Quartal habe der Stahlhersteller dank eines wiederum guten vierten Quartals ein robustes Jahresergebnis erzielt, meinte ein Analyst dazu.

Weiter haben die Privatbank Edmond de Rothschild (+1,1%), die Liechtensteinische Landesbank (+,2%), das Industrieunternehmen Cicor +0,6%) sowie das kleine Immobilienunternehmen SFPI (ungehandelt) Zahlen präsentiert. Panalpina (+1,2%) und Ypsomed (+0,7%), die am Vortag nach Zahlen bzw. nach Gewinnwarnungs-Spekulationen deutlich unter die Räder gekommen waren, können sich etwas erholen.

uh/ra

(AWP)