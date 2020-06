Aktien Schweiz Eröffnung: leicht höhere Kurse - AMS mit Gegenreaktion

Börsianer weisen aber darauf hin, dass die Luft an den Aktienmärkten inzwischen eher dünn geworden sei und viele Anleger sich daher vorsichtiger verhielten. Nach Ansicht der Credit Suisse verliert der Aufwärtstrend an Dynamik und es sei während der kommenden Wochen mit einer volatilen Seitwärtsbewegung zu rechnen. Ein Grossteil der Positivmeldungen sei zudem mittlerweile eingepreist. Auch dürfte sich die bevorstehende Berichtssaison vermutlich schwierig gestalten.

Der SMI steigt gegen 09.15 Uhr um 0,28 Prozent auf 10'118,10 Punkte. Der SLI, in dem die Gewichtung der Schwergewichte gekappt ist, gewinnt 0,45 Prozent auf 1'506,77 und der breite SPI 0,46 Prozent auf 12'526,51 Zähler. 28 der 30 SLI-Werte legen zu, zwei geben nach.

An der Spitze stehen AMS (+6,9%). Der Chiphersteller holt damit einen Teil des Kurssturzes vom Vortag von 16 Prozent wieder auf. Das Unternehmen weist Medienberichte über nicht gesetzeskonforme Handelsaktivitäten des Managements zurück.

Richemont werden um 1,3 Prozent höher gehandelt. Der Luxusgüterhersteller hat den früheren Givenchy-Chef Philippe Fortunato nun auch offiziell per 1. September zum neuen Leiter des Bereichs Fashion & Accessories berufen. Händler erklären sich das Kursplus mit einer technischen Erholung nach dem jüngsten Kursrückgang.

Bei den Banken sind CS (+0,04%) praktisch unverändert und UBS rücken um 0,5 Prozent vor.

Die als defensiv geltenden Schwergewichte Nestlé (+0,3%), Novartis (+0,1%) und Roche (+0,2%) hinken dem Markt hinterher. Alcon verlieren 0,3 Prozent. Novartis und Alcon zahlen in den USA eine Busse wegen Korruptionsvorwürfen in Griechenland und in Vietnam in der Höhe von 345 Millionen Dollar.

Schwächer sind Sulzer (-2,2%). Der Anlagenbauer bildet für Restrukturierungsmassnahmen im Energiegeschäft Rückstellungen und rechnet deswegen mit einem "deutlich tieferen" Nettoergebnis im ersten Halbjahr.

Zur Rose (+4,9%) ziehen deutlich an. Die Versandapotheke übernimmt die deutsche Apotal mit einem Umsatz in 2019 von 157 Millionen Euro und will den Kauf mittels Barmitteln und der Ausgabe von Aktien finanzieren.

pre/kw

(AWP)