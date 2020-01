Aktien Schweiz Eröffnung: Leicht höhere Kurse - Vorsicht vor Fed-Entscheidung

Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Mittwoch im frühen Geschäft die Erholung fort und legt geringfügig zu. Die Aufwärtsbewegung, die am Vortag eingesetzt hatte, habe aber klar an Schwung verloren, heisst es am Markt. Denn noch immer sorgten sich die Anleger wegen der rasanten Ausbreitung des Corona-Virus. Die Nachrichten dazu würden weiterhin genau verfolgt.