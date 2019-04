Aktien Schweiz Eröffnung: leicht höhere Kurse - Warten auf US-Jobdaten

Die Schweizer Börse zieht am Freitag im Frühgeschäft leicht an. Die Stimmung sei dank anhaltender Hoffnung auf eine baldige Beilegung des US-chinesischen Handelsstreits gut, sagten Händler. Da am Nachmittag der monatliche Bericht der US-Regierung zum Arbeitsmarkt veröffentlicht wird, hielten sich die Anleger aber ein wenig zurück. "Wir sind sozusagen mit leicht angezogener Handbremse unterwegs", sagt ein Händler.