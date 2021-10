Aktien Schweiz Eröffnung: Leicht schwächer - Gerüchte treiben Temenos

Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Mittwoch im frühen Handel etwas leichter. Verhaltene Vorgaben aus den USA und schwächere aus Asien dämpften nach dem starken Vortag nun den Risikoappetit der Anleger, heisst es am Markt. Die Ergebnisse der US-Technologiefirmen seien zwar gut ausgefallen. "Aber die Rekordlaune in den USA will trotzdem nicht richtig zu uns herüberschwappen", sagt ein Händler.