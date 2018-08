Aktien Schweiz Eröffnung: Leichte Abgaben - Huber+Suhner gesucht

Der Schweizer Aktienmarkt ist mit leichten Kursabgaben in die Sitzung vom Dienstag gestartet. Zwar sind die Vorgaben aus Übersee freundlich, allerdings bewegte sich die US-Börse im späteren Handelsverlauf am Montag kaum mehr. Darin mag zum Ausdruck kommen, dass die am Mittwoch stattfindenden Gespräche zwischen Delegierten der USA und China entgegen ersten Hoffnungen doch noch keine grossen Fortschritte im Handelsstreit bringen könnten. US-Präsident schürte zumindest diese Ahnungen, sagte er doch in einem Interview, dass er wenig von den Gesprächen erwarte.