Aktien Schweiz Eröffnung: Leichte Abgaben zum Wochenstart

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag mit leichten Verlusten gestartet. Nach einem starken Schlussspurt in der Vorwoche überwiegt zum Wochenstart wieder die Vorsicht. So hatten in New York die Börsen vor dem Wochenende bereits unter der Sorge gelitten, dass die US-Regierung die Kapitalströme in Richtung China begrenzen könnte. Auch die Börsenkotierung chinesischer Unternehmen in den USA steht offenbar zur Debatte. In Marktkreisen hiess es, dass sowohl das im Gespräch stehende Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump als auch die angesprochenen Aktionen im Handelsstreit mit China eher geringe Eintrittswahrscheinlichkeiten hätten, dass das Börsenklima aber trotzdem etwas darunter leide.