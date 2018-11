Aktien Schweiz Eröffnung: Leichte Erholung - Brexit-Durchbruch

Der Schweizer Aktienmarkt verzeichnet am Donnerstag im frühen Handel moderate Gewinne, nachdem es für den SMI am Vortag deutlich abwärts gegangen ist. Für eine bessere Stimmung sorgt zum einen die gestiegene Zuversicht für einen geordneten Brexit. Die britische Regierung billigte am Mittwochabend den Entwurf eines Austrittsvertrags mit der Europäischen Union, allerdings muss noch das Parlament grünes Licht geben. Positive Signale kommen zudem auch aus Peking in Sachen Handelskonflikt mit den USA.