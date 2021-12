Aktien Schweiz Eröffnung: Leichte Gewinne - Holcim nach Zukauf stark

Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Donnerstag leicht höher eröffnet. Damit zeigt der Leitindex SMI auch am letzten Handelstag vor Weihnachten keine Ermüdungserscheinungen und bewegt sich nur knapp unter dem erst vergangene Woche markierten Jahreshoch. In Marktkreisen wird vor dem langen Wochenende und vor der ebenfalls verkürzten Altjahreswoche erneut mit einem eher ruhigen Handelstag gerechnet. Die Bücher seien mehrheitlich geschlossen und ein grosser Teil der Marktteilnehmer bereits in den Ferien, heisst es dazu im Handel. Etwas Aufmerksamkeit generiert allerdings Holcim mit einer grösseren Übernahme.