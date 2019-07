Aktien Schweiz Eröffnung: Leichte Gewinne - Quartalszahlen im Blick

Der Schweizer Aktienmarkt verzeichnet am Dienstag im frühen Handel leichte Kursgewinne. Händler verweisen auf die guten Vorgaben aus Übersee, die für einen gewissen Rückenwind sorgten. Dennoch bleibe es dabei, dass vor allem die Hoffnung auf Zinssenkungen durch die EZB in dieser und das Fed in der kommenden Woche die Märkte antreibe.